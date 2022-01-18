Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:0267

На Сумщине ожидается потепление, снег и гололедица

В начале недели в Сумской области ожидается неустойчивая, более теплая, чем обычная, погода.

31 января: облачно, снег и мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+2°С.

1 февраля: облачно, ночью небольшой снег днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4..-9°С, днем -4..+1°С.

2 февраля: облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -6..-11°С, днем -4..+1°С.

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине прогнозируют снег и потепление
27.01.2022 17:30

На Сумщине прогнозируют снег и потепление

28 января погоду в Сумской области будет определять котловина и атмосферные фронты циклона....

На Сумщине прогнозируют морозы до 15 градусов
23.01.2022 13:34

На Сумщине прогнозируют морозы до 15 градусов

В начале новой недели погоду в Сумской области будет определять область повышенного давления....

На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий
21.01.2022 13:08

На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий

На Сумщине сегодня ожидается ухудшение погодных условий: облачная погода, ночью снег, метель, на дорогах возможна гололедица....

Завтра погоду на Сумщине будет определять циклон
20.01.2022 16:43

Завтра погоду на Сумщине будет определять циклон

Ожидается облачная погода, ночью снег, днем небольшой снег, метель, на дорогах гололедица....

На Сумщине прогнозируют крещенские морозы
18.01.2022 16:45

На Сумщине прогнозируют крещенские морозы

19 января в Сумской области прекратятся осадки и произойдет снижение температуры воздуха....

view counter
view counter

Статьи

На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
Вчера 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.