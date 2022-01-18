На Сумщине ожидается потепление, снег и гололедица В начале недели в Сумской области ожидается неустойчивая, более теплая, чем обычная, погода.

31 января: облачно, снег и мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+2°С. 1 февраля: облачно, ночью небольшой снег днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4..-9°С, днем -4..+1°С. 2 февраля: облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -6..-11°С, днем -4..+1°С.