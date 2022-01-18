На Сумщине ожидается потепление, снег и гололедица

31 января: облачно, снег и мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+2°С.
1 февраля: облачно, ночью небольшой снег днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4..-9°С, днем -4..+1°С.
2 февраля: облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -6..-11°С, днем -4..+1°С.
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