Сумщина уже имеет все признаки «красной» зоны

Уровень заболеваемости – 1513 случаев на 100 тыс. населения – самый высокий с начала пандемии и второй в Украине. Больше только в Ивано-Франковской области, где уже «красный» уровень эпидопасности – 1972. Средний по Украине – 756.
Коэффициент выявления в Сумской области на третьем месте – 36,1%- и держится выше нормы в 20% больше трех дней. Больше только на Житомирщине – 41,8%, и Ивано-Франковщине – 36,3%. В среднем по Украине – 20,8%.
Уровень госпитализации в области третий день подряд зашкаливает за 60 на 100 тыс. населения – 70,6. Это пятый показатель среди областей Украины. Средний же по стране – 52,0. С сегодняшнего дня Сумщина соответствует «красному» уровню эпидопасности. Правда, переход этот не автоматический, нужно ждать заседания государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Так что еще несколько дней в запасе есть.
Остальные показатели в Сумской области пока в норме.
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