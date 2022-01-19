Сумщина уже имеет все признаки «красной» зоны В Сумской области уже третий день превышены 3 индикатора определения уровней эпидемической опасности в соответствии с постановлением КМУ от 9 декабря 2020 г. № 1236.

Уровень заболеваемости – 1513 случаев на 100 тыс. населения – самый высокий с начала пандемии и второй в Украине. Больше только в Ивано-Франковской области, где уже «красный» уровень эпидопасности – 1972. Средний по Украине – 756.

Коэффициент выявления в Сумской области на третьем месте – 36,1%- и держится выше нормы в 20% больше трех дней. Больше только на Житомирщине – 41,8%, и Ивано-Франковщине – 36,3%. В среднем по Украине – 20,8%.

Уровень госпитализации в области третий день подряд зашкаливает за 60 на 100 тыс. населения – 70,6. Это пятый показатель среди областей Украины. Средний же по стране – 52,0. С сегодняшнего дня Сумщина соответствует «красному» уровню эпидопасности. Правда, переход этот не автоматический, нужно ждать заседания государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Так что еще несколько дней в запасе есть.

Остальные показатели в Сумской области пока в норме.