Сумщина в ТОП-4 в Украине по новым случая заболевания COVID-19

За все время пандемии в Украине заболело – 4 042 469 человек; выздоровело – 3 618 402 человека; летальных случаев – 100125; проведено ПЦР-тестов – 18 009 334.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1058;
- Винницкая область – 986;
- Волынская область – 395;
- Днепропетровская область – 688;
- Донецкая область – 643;
- Житомирская область – 2013;
- Закарпатская область – 439;
- Запорожская область – 394;
- Ивано-Франковская область – 1664;
- Киевская область – 644;
- Кировоградская область – 214;
- Луганская область – 264;
- Львовская область – 3043;
- Николаевская область – 486;
- Одесская область – 1175;
- Полтавская область – 306;
- Ровенская область – 1172;
- Сумская область – 1554;
- Тернопольская область – 884;
- Харьковская область – 1722;
- Херсонская область – 448;
- Хмельницкая область – 1883;
- Черкасская область – 541;
- Черновицкая область – 924;
- Черниговская область – 968.
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