Сумщина в ТОП-4 в Украине по новым случая заболевания COVID-19 24 508 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 30 января 2022 года. В частности, заболели 3 378 детей и 444 медработника.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 042 469 человек; выздоровело – 3 618 402 человека; летальных случаев – 100125; проведено ПЦР-тестов – 18 009 334. Количество заболеваний в регионах в сутки: - г. Киев – 1058; - Винницкая область – 986; - Волынская область – 395; - Днепропетровская область – 688; - Донецкая область – 643; - Житомирская область – 2013; - Закарпатская область – 439; - Запорожская область – 394; - Ивано-Франковская область – 1664; - Киевская область – 644; - Кировоградская область – 214; - Луганская область – 264; - Львовская область – 3043; - Николаевская область – 486; - Одесская область – 1175; - Полтавская область – 306; - Ровенская область – 1172; - Сумская область – 1554; - Тернопольская область – 884; - Харьковская область – 1722; - Херсонская область – 448; - Хмельницкая область – 1883; - Черкасская область – 541; - Черновицкая область – 924; - Черниговская область – 968.