В Сумах пенсионер устроил тройное ДТП Автопроисшествие произошло вчера, около 9 часов утра.

На месте происшествия инспекторы установили, что 69-летний водитель ВАЗ-2121, не учитывая дорожную обстановку и не соблюдая безопасную скорость движения, допустил наезд на припаркованные транспортные средства Volkswagen Caravelle и Dacia Logan.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили водителя ВАЗ-2121 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.