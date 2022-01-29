В Сумах пенсионер устроил тройное ДТП

На месте происшествия инспекторы установили, что 69-летний водитель ВАЗ-2121, не учитывая дорожную обстановку и не соблюдая безопасную скорость движения, допустил наезд на припаркованные транспортные средства Volkswagen Caravelle и Dacia Logan.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили водителя ВАЗ-2121 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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