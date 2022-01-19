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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Сумщині переважна кількість безробітних - жінки

Сьогодні послуги обласної служби зайнятості отримують більше 11 тис. чоловік, які мають статус безробітного.

Це на 35,3% менше, ніж на 1 січня торік. Отримують допомогу по безробіттю 10  тис. наших земляків, що на третину менше, ніж на цю дату попереднього року.

Серед зареєстрованих безробітних чоловіків 4,6 тис. (або 41%), жінок – 6,6  тис.  (або 59%).

23% зареєстрованих безробітних віком до 35 років; 26% – від 35 до 44 років; 29% – від 45 до 55 років; 22% – понад 55 років.

За освітою 51% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 42% – професійно-технічну, 7% – загальну середню освіту.

Серед зареєстрованих безробітних по 22% раніше були зайняті у державному управлінні та сільському господарстві;  15% - у сфері торгівлі; 11% - у переробній промисловості, 6% – у  сфері  охорони здоров’я.

За професійними групами, серед безробітних переважають працівники сфери торгівлі та послуг – 18%, робітники з обслуговування устаткування – 16%, представники найпростіших професій – 14%, службовці та керівники – 13%, бухгалтери, сестри медичні, вихователі, землевпорядники.

Экономика
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