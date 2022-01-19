На Сумщине полицейские разыскали водителя, совершившего смертельное ДТП

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и сразу же начали поиски водителя.
И уже меньше чем за сутки оперативники Сумского районного управления полиции установили личность водителя. Им оказался 50-летний мужчина. В настоящее время грузовой автомобиль, которым в тот день он управлял, изъят и помещен на специальную площадку полиции. С водителем общаются следователи.
Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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