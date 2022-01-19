В Сумах копы стали свидетелями аварии (видео) Во время патрулирования улицы Героев Крут экипаж полиции стал свидетелем происшествия между двумя легковушками.

Выяснилось, что 31-летняя водитель транспортного средства Skoda Octavia, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с транспортным средством Mercrdes-Benz, водитель которого двигался по главной дороге.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Skoda Octavia админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.