В Сумах копы стали свидетелями аварии (видео)

Выяснилось, что 31-летняя водитель транспортного средства Skoda Octavia, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с транспортным средством Mercrdes-Benz, водитель которого двигался по главной дороге.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Skoda Octavia админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
Около 14 часов 20 минут патрульным поступило сообщение о ДТП в селе Хухра Ахтырского района....
Вчера на улице Заливной произошло автопроисшествие с участием автомобилей Honda Civic и Daewoo Lanos....
Вечером на проспекте Курском произошло ДТП с участием автомобилей Mitsubishi и Dacia Logan....
Утром на улице Лучанской произошло автопроисшествие с участием автомобилей Volkswagen Touareg и Nissan Almera Classic....
Вчера на проспекте Михаила Лушпы произошло автопроисшествие с участием автомобилей Volkswagen Touareg и ВАЗ-21043....