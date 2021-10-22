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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:261

АФФК «Сумы» одержал волевую победу над «Рятувальником»

АФФК «Сумы» в рамках подготовки к ответному матчу 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Интера» сыграл вторую контрольную игру.

Соперником команды Ярослава Песоцкого стал представитель Первой лиги – роменский «Рятувальник»

Игра завершилась победой сумской команды со счетом 6:4, причем еще в начале второго тайма гости вели с преимуществом в четыре мяча. Точными ударами у «Сум» отличились Ясин Эссаргини, Александр Сметаненко, Арсений Гуреев, Александр Сирицкий и дважды Эдуард Нагорный.

Предварительно кубковая игра должна состояться в следующую пятницу в Киеве. Первая встреча в Сумах завершилась победой гостей со счётом 2:4.

Спорт Футзал
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