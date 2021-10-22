АФФК «Сумы» одержал волевую победу над «Рятувальником»

Соперником команды Ярослава Песоцкого стал представитель Первой лиги – роменский «Рятувальник»
Игра завершилась победой сумской команды со счетом 6:4, причем еще в начале второго тайма гости вели с преимуществом в четыре мяча. Точными ударами у «Сум» отличились Ясин Эссаргини, Александр Сметаненко, Арсений Гуреев, Александр Сирицкий и дважды Эдуард Нагорный.
Предварительно кубковая игра должна состояться в следующую пятницу в Киеве. Первая встреча в Сумах завершилась победой гостей со счётом 2:4.
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