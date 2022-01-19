Сумщина на грани «красной» зоны Сумская область на втором месте в Украине по уровню заболеваемости COVID-19.

В Сумской области превышены 3 индикатора определения уровней эпидемической опасности в соответствии с постановлением КМУ от 9 декабря 2020 г. № 1236.

Уровень заболеваемости – 1497 случаев на 100 тыс. населения – самый высокий с начала пандемии и второй в Украине. Больше только в Ивано-Франковской области, где уже «красный» уровень эпидопасности – 1917. Средний по Украине – 709.

Коэффициент выявления в Сумской области также на втором месте – 37,9%- и держится выше нормы в 20% больше трех дней. Больше только на Житомирщине – 40,2%. В среднем по Украине – 20,5%.

Уровень госпитализации в области второй день подряд зашкаливает за 60 на 100 тыс. населения – 65,3. Это седьмой показатель среди областей Украины. Средний же по стране – 49,6. Еще один день, и Сумщина будет соответствовать «красному» уровню эпидопасности. Правда, переход этот не автоматический, нужно ждать заседания государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Так что еще несколько дней в запасе есть.

Остальные показатели в Сумской области пока в норме.