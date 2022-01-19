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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, слова которого процитировали в пресс-службе.

По данным штаба округа, подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) прибывают в пункты постоянной дислокации.

"Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что по возвращении организовано обслуживание вооружения и военной техники - пополняются необходимые запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных в ходе тактических учений, пишет Интерфакс.

Проверка боеготовности флота, войск ЮВО и ЗВО

Как сообщал "Интерфакс", 25 января Западный и Южный военные округа России объявили о начале проверки боеготовности с передислокацией подразделений на полигоны, в том числе отдаленные.

Проверка, которая началась на фоне кризисных отношений с НАТО, в официальных сообщениях округов названа плановой.

В частности, в тренировках ЗВО было задействовано более 1 тыс. военных Первой танковой армии и порядка 100 единиц военной техники. В ходе учений в Ивановской области расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили полевой аэродром "противника". Кроме того, отрабатывался вывод из-под ракетно-авиационного удара "противника" сверхманевренных истребителей Су-35С, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. В декабре начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у России нет никаких агрессивных планов.

Проверка боевой готовности в ЗВО проходила на фоне переброски частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой на учения в Белоруссию.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022".

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.

24 января пресс-служба Балтфлота сообщила, что порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения вышли в море на учения. Также в них задействованы самолеты и вертолеты.

 
 
Общество
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