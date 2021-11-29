Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:28257

В Глухове поймали наркодилера, скрывавшегося от приговора суда

Благодаря оперативной информации, правоохранителям Глухова удалось задержать 48-летнего мужчину, совершившего ряд тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, который уклонялся от исполнения приговора суда.

В ноябре прошлого года указанный мужчина судом был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», ч. 2 ст. 317 "Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и ч. 1 ст. 321 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение в целях сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств».

Решением суда глуховчанину было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, однако обвиняемый скрылся.

Полицейские объявили указанного гражданина в розыск и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по установлению его места нахождения.

Вчера, 27 января, разыскиваемого задержали в городе Глухов. В его карманах стражи порядка нашли и изъяли 70 таблеток метадона, которые направили на экспертное исследование.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. По факту изъятия наркотического лекарственного средства следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сообщено о подозрении и взято под стражу сумчанина, у которого найдено 800 г наркотиков
13.01.2022 11:01

Сообщено о подозрении и взято под стражу сумчанина, у которого найдено 800 г наркотиков

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы сообщено о подозрении 30-летнему сумчанину, задержанному накануне за незаконное обращение наркотических средств и...

В Сумах дали 6 лет наркодилеру
31.12.2021 10:12

В Сумах дали 6 лет наркодилеру

К 6 годам лишения свободы приговорен житель Сумщины за незаконное обращение наркотического средства «метадон»....

Оперативники Шостки поймали наркодидера
23.12.2021 16:17

Оперативники Шостки поймали наркодидера

В ходе комплексных оперативных мер, нацеленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, полицейские Шостки установили причастность местного жителя...

В Сумах полицейские поймали 17-летнего наркозакладчика
15.12.2021 15:11

В Сумах полицейские поймали 17-летнего наркозакладчика

14 декабря работники управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ совместно со следователями Сумского районного управления полиции ГУНП...

На Сумщине таксисту-наркодилеру дали 4 года
29.11.2021 12:05

На Сумщине таксисту-наркодилеру дали 4 года

К 4 годам лишения свободы приговорен мужчина за сбыт амфетамина....

view counter
view counter

Статьи

На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
Сегодня 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
Вчера 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
Вчера 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.