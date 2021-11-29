В Глухове поймали наркодилера, скрывавшегося от приговора суда Благодаря оперативной информации, правоохранителям Глухова удалось задержать 48-летнего мужчину, совершившего ряд тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, который уклонялся от исполнения приговора суда.

В ноябре прошлого года указанный мужчина судом был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», ч. 2 ст. 317 "Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и ч. 1 ст. 321 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение в целях сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств».

Решением суда глуховчанину было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, однако обвиняемый скрылся.

Полицейские объявили указанного гражданина в розыск и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по установлению его места нахождения.

Вчера, 27 января, разыскиваемого задержали в городе Глухов. В его карманах стражи порядка нашли и изъяли 70 таблеток метадона, которые направили на экспертное исследование.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. По факту изъятия наркотического лекарственного средства следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.