Сумы рвутся в Премьер-лигу (видео)

На YouTube-канале «Первая лига» - эксклюзивный материал с Сумщины. В репортаже вы узнаете, почему объединились «Альянс» и «Виктория». Также здесь интервью с президентом амбициозного футбольного проекта Сергеем Бондаренко. А еще – все о сложившейся ситуации со стадионом «Юбилейный».
Липоводолинский клуб покинули еще два футболиста....
Теперь уже официально! Анатолий Бессмертный – новый главный тренер ФК «Альянс»....
Первые учебно-тренировочные сборы начнется в Сумах 24 января, а закончится 17 февраля....
Владелец футбольного клуба «Виктория» из Николаевки, который играет в группе Б второй лиги, стал новым и единственным конечным бенефициаром липоводолинского...
На Сумщине произошло слияние двух клубов – «Альянса» и «Виктории»....