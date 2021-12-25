Сумы рвутся в Премьер-лигу (видео) Но не ФК «Сумы», а липоводолинско-николаевский «Альянс» с «Викторией».

На YouTube-канале «Первая лига» - эксклюзивный материал с Сумщины. В репортаже вы узнаете, почему объединились «Альянс» и «Виктория». Также здесь интервью с президентом амбициозного футбольного проекта Сергеем Бондаренко. А еще – все о сложившейся ситуации со стадионом «Юбилейный».