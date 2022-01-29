В Украине зафиксирован очередной коронавирусный рекорд: Сумщина в ТОП-10 37 351 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине на 29 января 2022 года.

В частности, заболели 5341 ребенок и 806 медработников. За все время пандемии в Украине заболело – 4 017 961 человек; выздоровело – 3 615 257 человек; летальных случаев – 100 031; проведено ПЦР-тестирование – 17 942 426. Количество заболеваний в регионах в сутки: - г. Киев – 2418; - Винницкая область – 2100; - Волынская область – 768; - Днепропетровская область – 1822; - Донецкая область – 1430; - Житомирская область – 2214; - Закарпатская область – 876; - Запорожская область – 739; - Ивано-Франковская область – 2572; - Киевская область – 1227; - Кировоградская область – 193; - Луганская область – 599; - Львовская область – 3791; - Николаевская область – 686; - Одесская область – 2598; - Полтавская область – 915; - Ровенская область – 1994; - Сумская область – 1502; - Тернопольская область – 1487; - Харьковская область – 1319; - Херсонская область – 813; - Хмельницкая область – 2186; - Черкасская область – 933; - Черновицкая область – 1085; - Черниговская область – 1084.