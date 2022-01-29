В Украине зафиксирован очередной коронавирусный рекорд: Сумщина в ТОП-10

В частности, заболели 5341 ребенок и 806 медработников.
За все время пандемии в Украине заболело – 4 017 961 человек; выздоровело – 3 615 257 человек; летальных случаев – 100 031; проведено ПЦР-тестирование – 17 942 426.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 2418;
- Винницкая область – 2100;
- Волынская область – 768;
- Днепропетровская область – 1822;
- Донецкая область – 1430;
- Житомирская область – 2214;
- Закарпатская область – 876;
- Запорожская область – 739;
- Ивано-Франковская область – 2572;
- Киевская область – 1227;
- Кировоградская область – 193;
- Луганская область – 599;
- Львовская область – 3791;
- Николаевская область – 686;
- Одесская область – 2598;
- Полтавская область – 915;
- Ровенская область – 1994;
- Сумская область – 1502;
- Тернопольская область – 1487;
- Харьковская область – 1319;
- Херсонская область – 813;
- Хмельницкая область – 2186;
- Черкасская область – 933;
- Черновицкая область – 1085;
- Черниговская область – 1084.
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