В Сумах произошло ДТП на Луке

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны, учитывайте погодные условия и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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