На Сумщине не поделили дорогу два «немца» Около 14 часов 20 минут патрульным поступило сообщение о ДТП в селе Хухра Ахтырского района.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 47-летний водитель Audi A6 не выбрал безопасной скорости в движении, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством Volkswagen Passat, водитель которого впереди совершал поворот налево.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Audi A6 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.