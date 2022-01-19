На Сумщине не поделили дорогу два «немца»

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 47-летний водитель Audi A6 не выбрал безопасной скорости в движении, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством Volkswagen Passat, водитель которого впереди совершал поворот налево.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Audi A6 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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