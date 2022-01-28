В Старом селе под Сумами водитель на смерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Как установили полицейские, неизвестный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на женщину и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Личность водителя устанавливается.
В настоящее время в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой, если кому известна любая информация, которая поможет в установлении обстоятельств происшествия, просьба сообщить по адресу: г. Сумы ул. Первомайская, 21 или по телефонам: (0542) 66-72-04, 050-307-20-05, 050-407-31-02, или на круглосуточную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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