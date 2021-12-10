Сумские баскетболисты завоевали «бронзу» в 4-м туре Кубка Украины 3х3 Сегодня, 28 января, во Львове состоялся 4-й тур Кубка Украины по баскетболу 3х3 среди мужчин.

Сумские «стритболисты» из БК «СумДУ» в составе: Игорь Стародуб, Лев Кошевацкий, Максим Михайлов и Евгений Бречко добыли бронзовые медали.

Сначала BC SumDU занял первое место в группе Е, где обыграл «Львовскую политехнику» 22:7 и «Che» 22:13. Затем в 1/8 финала разгромили БК «Maximus» 21:9. В 1/4 финала в супердраматической борьбе с «баззером» от Игоря Стародуба обыграли «Kelts-2» – 21:20. К сожалению, в полуфинале подопечные Ярослава Ковалева уступили «Житомиру-ЖКК» со счетом 15:21, но в матче за бронзу «реабилитировались» и победили уже первую команду «Kelts-1» 21:19.

Победителями соревнований стали «обидчики» сумчан «Житомир-ЖКК», которые победили «Львов-КИВС-КРАМАРЛТД» 19:18.