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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:05409

На Сумщине грузовик врезался в маршрутку: трое пострадавших

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировались три человека.

Как предварительно установили полицейские, сегодня утром, двигаясь по автодороге в пгт Николаевка на Белопольщине 46-летний водитель грузового автомобиля «Volvo» допустил столкновение с маршрутным транспортным средством. Именно в это время 55-летний водитель Mercedes Sprinter осуществлял на остановке высадку и посадку пассажиров.

В результате столкновения двое местных жителей, а также один житель областного центра получили травмы. Пострадавших госпитализировали в Сумскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Право Дтп
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