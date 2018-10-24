В Сумах не могут победить стихийную торговлю возле центрального рынка В Сумах усиливают борьбу со стихийной торговлей в центре города.

По распоряжению главы Сум Александра Лысенко в Сумах создали временную комиссию по вопросу недопущения стихийной торговли на территории Сумской городской территориальной громады, а именно: возле учебных заведений, расположенных по ул. Шевченко и ул. Засумская.

Распоряжение выдано во исполнение решения городского совета №2557-МР «О депутатском запросе депутата Губской И.А. по стихийной торговле на улице Шевченко в городе Сумы», недопущения стихийной торговли в неустановленных местах и содействия обеспечению общественного порядка возле учебных заведений.

Согласно документу, члены временной комиссии в соответствии с графиками будут проводить рейды по выявлению стихийной торговли по вышеуказанным адресам, будут применять регламентированные действующими нормативными документами меры по внедрению превентивных мер, направленных на недопущение торговли из рук в неустановленных местах и предотвращение реализации опасных товаров, а также проводить информационную , консультативную работу среди населения и хозяйствующих субъектов в части разъяснения требований нормативно-правовых актов Украины относительно запрета торговли из рук в неустановленных местах и соблюдения установленных нормативных требований реализации продукции на территории города.

В состав комиссии вошли должностные лица городского совета – специалисты управления «Инспекция по благоустройству города Сумы», отдела торговли, быта и защиты прав потребителей, отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы, а также участковые офицеры полиции отдела превенции Сумского РУП ГУНП в Сумской области.