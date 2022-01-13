Сумчане сдали копам пьяного водителя (видео) Благодаря сообщению небезразличных граждан патрульные остановили нетрезвого водителя.

На линию 102 позвонили по телефону неравнодушные граждане и сообщили, что водитель автомобиля Chery Jaggi может быть в состоянии опьянения.

Патрульные остановили указанный автомобиль на улице Металлургов. Водитель действительно имел признаки опьянения. Это подтвердило осмотр, который 27-летний мужчина прошел на месте остановки. Результат был положительным – 1,9 промилле алкоголя.

На водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. От управления его отстранили.

При выявлении правонарушения или преступления обязательно сообщайте в полицию по номеру 102.