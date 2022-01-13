Сумчане сдали копам пьяного водителя (видео)

На линию 102 позвонили по телефону неравнодушные граждане и сообщили, что водитель автомобиля Chery Jaggi может быть в состоянии опьянения.
Патрульные остановили указанный автомобиль на улице Металлургов. Водитель действительно имел признаки опьянения. Это подтвердило осмотр, который 27-летний мужчина прошел на месте остановки. Результат был положительным – 1,9 промилле алкоголя.
На водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. От управления его отстранили.
При выявлении правонарушения или преступления обязательно сообщайте в полицию по номеру 102.
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