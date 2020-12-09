Локдаун отменяется

«Поскольку Украина большая, распространение коронавирусной болезни, регистрация количества случаев и нагрузки на систему здравоохранения неоднородны. Когда одна область может выйти из «красного» уровня эпидемиологической опасности, другая может в него зайти. Поэтому общегосударственного локдауна не будет», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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