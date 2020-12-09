Локдаун отменяется Уже в ближайшие недели ожидается до 40-60 тысяч больных в сутки. Однако смертность, по прогнозам, будет на треть ниже, чем в последнюю волну.

«Поскольку Украина большая, распространение коронавирусной болезни, регистрация количества случаев и нагрузки на систему здравоохранения неоднородны. Когда одна область может выйти из «красного» уровня эпидемиологической опасности, другая может в него зайти. Поэтому общегосударственного локдауна не будет», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.