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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:18365

Локдаун отменяется

Уже в ближайшие недели ожидается до 40-60 тысяч больных в сутки. Однако смертность, по прогнозам, будет на треть ниже, чем в последнюю волну.

«Поскольку Украина большая, распространение коронавирусной болезни, регистрация количества случаев и нагрузки на систему здравоохранения неоднородны. Когда одна область может выйти из «красного» уровня эпидемиологической опасности, другая может в него зайти. Поэтому общегосударственного локдауна не будет», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Общество Локдаун
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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