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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:51369

На Сумщине грузовик с топливной цистерной перевернулся в кювет, водитель был под мухой

На автодороге неподалеку от Ахтырки грузовой автомобиль с прицепом, который перевозил опасный груз, съехал на обочину и перевернулся на бок. Во время происшествия никто не пострадал.

Сегодня около 5:30 утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Ахтырка – Гадяч – Лохвица. На место происшествия выехали работники группы реагирования патрульной полиции Ахтырского районного отдела полиции.

Как выяснилось, 42-летний водитель, управляя грузовиком, не учел дорожную обстановку и не справился с управлением. В результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на правую сторону. К счастью, никто не пострадал.

Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на месте происшествия или в ближайшем медицинском учреждении. Мужчина отказался.

Патрульные составили на водителя протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 124 КУоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества» и ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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