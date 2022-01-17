Сумской биатлонист с «серебром» на чемпионате Украины

Сегодня, 28 января, биатлонисты соревновались в спринте.
Лучшим среди сумчан стал Владимир Кошман, занявший второе место с одним промахом. Чемпион Виталий Мандзын из Тернополя в двумя промахами обогнал нашего земляка почти на полторы минуты. «Бронза» досталась Михаилу Хмилю с Волыни. В ТОП-7 еще четверо наших, но без медалей: 4-й – Владислав Гончаревский, дальше – Дмитрий Грущак, Роман Боровик и Сергей Супрун.
Среди юниорок в ТОП-10 трое наших: 4-я – Ева Мартыненко, 8-я – Алина Ерменко, 10-я – Валерия Мартыненко. А медали достались: Веронике Шевчик со Львовщины, Оксане Москаленко с Киевщины и Лилии Стеблиной из Киева.
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