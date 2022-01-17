Роботодавець Сумщини став щедрішим Останнім часом Сумська обласна служба зайнятості, активно співпрацює з об’єднаними територіальними громадами регіону.

Фахівці центрів зайнятості та філій систематично виїжджають в ТГ з метою презентації послуг служби зайнятості та надання консультацій місцевому населенню У кожній громаді створені виїзні робочі місця для прийому громадян з погодженими графіками надання послуг службою зайнятості.

Сьогодні з обласною службою зайнятості співпрацює більше п’яти тисяч роботодавців. Вони регулярно подають до центрів зайнятості вакансії, на їх замовлення навчають кадри необхідних спеціальностей.

Скажімо, нині роботодавці пропонують півтори тисяч вільних робочих місць.

Середній розмір заробітної плати сягає майже 9 тисяч гривень. Це на дві тисячі більше, ніж торік на цю дату. Отже, аби зберегти трудовий потенціал Сумщини, роботодавці стали щедрішими.

Скоротилося також навантаження на одну вакансію - з 12 чоловік до 8.