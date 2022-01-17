На Сумщине пожарные ликвидировали масштабное возгорание в жилом секторе

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела охваченное пламенем сооружение через окно. На место происшествия было направлено отделение очередного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части, местную пожарную команду с. Будылка и добровольную пожарную команду с. Мартыновка.
По прибытию было установлено, что огнем охвачена летняя кухня и пристройка к ней, дровник, электроинструмент, вещи домашнего обихода, 30 м3 дров, до 2 т сена и стена сенника на площади до 3 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на 2 хозяйственные постройки и жилой дом, расположенные рядом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от водонапорной башни, которая была расположена в 1 км от очага горения.
В 2:31 возгорание локализовали, а в 6:07 – израсходовав на тушение почти 29 тонн воды, полностью ликвидировали.
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