Официально: все сумские школьники переводятся на дистанционку Сегодня, 28 января, прошло заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Заслушав информацию о стремительном ухудшении эпидемиологической ситуации на территории Сумской городской территориальной громады, связанной с увеличением заболеваемости населения ОРВИ и коронавирусной болезнью (COVID-19)» решили:

Управлению образования и науки Сумского городского совета обеспечить с 31 января 2022 года:

1.1. введение дистанционной формы обучения для учащихся 1-4 классов в заведениях общего среднего, внешкольного образования Сумской городской территориальной громады и продолжение дистанционной формы обучения для учащихся 5-11 классов;

1.2. работу заведений дошкольного образования в режиме дежурных групп;

1.3. разрешить посещение соискателями образования специальных учебных заведений, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

2. Запретить с 31 января 2022 г. посещение соискателями образования художественных и музыкальных школ города Сумы.

3. Разрешить посещение учреждений специализированного внешкольного образования спортивного профиля – учреждений физической культуры и спорта только учащимся – участникам мероприятий, внесенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2022 год, утвержденных приказом Министерства молодежи и спорта Украины № 4892 от 2. 2021 года.

4. Специальным учебным заведениям выполнять неукоснительно требования постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 06.09.2021 года № 10 «Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».

5. Учреждениям дошкольного образования выполнять неукоснительно требования постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 25.08.2021 № 8 «Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» с учетом последующих изменений.