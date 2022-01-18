АФФК «Сумы» продолжают подготовку к кубковому матчу

Предварительно игра должна состояться в следующую пятницу в спорткомплексе СКА в Киеве. Первая встреча в Сумах завершилась победой гостей со счётом 2:4.
В среду команда Ярослава Песоцкого провела очередной контрольный матч с представителем Высшей лиги АФС «Сумыхимпром-СДПУ».
Соперники провели два тайма по 30 минут, и матч завершился победой «Сум» - 4:2. Точными ударами отличились Расторгуев, Нагорный, Волков и Гуреев. По разным причинам игру пропускали Эссаргини и братья Сметаненко. Все трое должны вернуться в общую группу в ближайшее время.
Также в планах команды провести контрольную встречу с представителем Первой лиги чемпионата Украины – роменским «Рятувальником».
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