АФФК «Сумы» продолжают подготовку к кубковому матчу «Сумы» в стенах Сумского государственного педуниверситета им. Макаренко продолжают подготовку к ответному матчу 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Интера».

Предварительно игра должна состояться в следующую пятницу в спорткомплексе СКА в Киеве. Первая встреча в Сумах завершилась победой гостей со счётом 2:4.

В среду команда Ярослава Песоцкого провела очередной контрольный матч с представителем Высшей лиги АФС «Сумыхимпром-СДПУ».

Соперники провели два тайма по 30 минут, и матч завершился победой «Сум» - 4:2. Точными ударами отличились Расторгуев, Нагорный, Волков и Гуреев. По разным причинам игру пропускали Эссаргини и братья Сметаненко. Все трое должны вернуться в общую группу в ближайшее время.

Также в планах команды провести контрольную встречу с представителем Первой лиги чемпионата Украины – роменским «Рятувальником».