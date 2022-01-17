Сумчан запрошують на перегляд фільму «Крути 1918»

Запрошуємо усіх бажаючих до перегляду!
Адреса: вул. Соборна, 27, Сумська міська галерея.
Вхід вільний.
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