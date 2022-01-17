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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

27 января в 15:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Корчаковка Юнаковской ОТГ.

О пожаре сообщил сосед, увидевший дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен очередной караул 25-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены телевизор, шкаф, диван и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание.

В 16:48 возгорание локализовали, а в 17:43 – израсходовав на тушение почти 2,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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