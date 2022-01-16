Коронавирус «косит» работников Сумской мэрии

По его словам, около половины работников мэрии заболели коронавирусом. Среди них уже точно три зама, у одного подозрение. Очень напряженная ситуация среди работников Центра админуслуг и в КП «Электроавтотранс», где болеют 27 водителей. Из-за этого уменьшено количество троллейбусов на линиях.
Также он сообщил, что и сам имеет симптомы заболевания и обязательно сделает ПЦР-тест.
Напомним: Александр Лысенко, ратовавший за вакцинацию, сам сделал прививку только в начале января, накануне вступления в силу приказа Минздрава об отстранении работников местного самоуправления от работы в случае невакцинирования.
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