Коронавирус «косит» работников Сумской мэрии Мэр Сум Александр Лысенко рассказал о ситуации с заболеванием COVID-19 в мэрии.

По его словам, около половины работников мэрии заболели коронавирусом. Среди них уже точно три зама, у одного подозрение. Очень напряженная ситуация среди работников Центра админуслуг и в КП «Электроавтотранс», где болеют 27 водителей. Из-за этого уменьшено количество троллейбусов на линиях.

Также он сообщил, что и сам имеет симптомы заболевания и обязательно сделает ПЦР-тест.

Напомним: Александр Лысенко, ратовавший за вакцинацию, сам сделал прививку только в начале января, накануне вступления в силу приказа Минздрава об отстранении работников местного самоуправления от работы в случае невакцинирования.