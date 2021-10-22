Мэр Сум анонсировал дистанционку для младших школьников С понедельника, 31 января, ученики 1-4 классов останутся дома.

Такое решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций анонсировал мэр Сум Александр Лысенко во время прямого эфира на Фейсбуке.

По его словам, заседание комиссии назначено на сегодня на 13.00. Он предполагает, что решение будет принято. Детсады будут работать в дежурном режиме.

Он также озвучил последние цифры заболевания детей COVID-19: за 26 января – 66, за 7 января – 72.

Напомним: средние и старшие школьники на дистанционном обучении уже пятый день.