Мэр Сум анонсировал дистанционку для младших школьников

Такое решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций анонсировал мэр Сум Александр Лысенко во время прямого эфира на Фейсбуке.
По его словам, заседание комиссии назначено на сегодня на 13.00. Он предполагает, что решение будет принято. Детсады будут работать в дежурном режиме.
Он также озвучил последние цифры заболевания детей COVID-19: за 26 января – 66, за 7 января – 72.
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