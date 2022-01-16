Признана незаконной ликвидации районной ДЮСШ в Конотопе По иску ювенальных прокуроров окружной прокуратуры Конотопской Хозяйственный суд Сумской области признал незаконным и отменил решение о ликвидации Конотопской районной детско-юношеской спортивной школы.

Прокуратурой установлено, что Конотопским районным советом 4 декабря 2020 года без согласования с Министерством молодежи и спорта Украины принято решение «О прекращении Конотопской районной детско-юношеской спортивной школы Конотопского районного совета Сумской области путем ликвидации». В то время в школе функционировало 4 отделения (легкой атлетики, волейбола, лыжных гонок и футбола), внешкольным спортивным образованием было охвачено 206 детей. Поскольку существующая сеть государственных и коммунальных учреждений физической культуры и спорта не может быть сокращена без согласия центрального органа исполнительной власти, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры.