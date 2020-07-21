На Сумщине за 2021 год произошло 7 случаев смертельного травматизма на производстве

В прошлом году отмечено уменьшение уровня производственного травматизма на предприятиях области. Так, в 2021 году в Сумской области травмировались 78 человек против 85 человек за аналогичный период 2020 года. Смертельные травмы получили 7 человек, за аналогичный период 2020 года – 7 человек.
Следует отметить, что за 2021 год увеличилось количество несчастных случаев в сфере машиностроения, в том числе со смертельным исходом: 18 несчастных случаев, среди которых 4 – смертельные. На втором месте по количеству травмированных – социально-культурная сфера: 16 случаев производственного травматизма.
Положительная тенденция наблюдается в сельском хозяйстве, строительстве и пищевой индустрии. По сравнению с 2020 годом в вышеуказанных отраслях уровень производственного травматизма существенно снизился.
Основными причинами, около 71%, которые привели к несчастным случаям были организационные причины, а именно:
- невыполнение требований инструкций по охране труда,
- невыполнение должностных обязанностей;
- неиспользование средств индивидуальной защиты при их наличии;
Психофизиологические – 24%:
- личная неосторожность потерпевшего;
- алкогольное опьянение;
- травмирование в результате противоправных действий других лиц.
Основными событиями, в результате которых произошли несчастные случаи, стали:
- поражение эклектическим током;
- ДТП;
- падение потерпевшего с высоты;
- падение во время передвижения.
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