На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1689 человек COVID-19 подтвердили у 1689 человек (Конотопский р-н – 161, Ахтырский р-н – 190, Роменский р-н – 161, Сумской р-н – 973, Шосткинский р-н – 204).

По состоянию на 28 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 148 127 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2967 летальных исходов, за минувшие сутки – 3 (Конотопский р-н – 1, Сумской р-н – 1, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 130 395 человек, из них за прошедшие сутки – 425 (Конотопский р-н – 22, Ахтырский р-н – 145, Роменский р-н – 21, Сумской р-н – 214, Шосткинский р-н – 23).