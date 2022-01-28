В Украине новый коронавирусный рекорд

В частности, заболели 5341 детей и 808 медработников.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 980 610 человек; выздоровело – 3 608 094 человека; летальных случаев – 99 882; проведено ПЦР-тестов – 17 848 132.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 2384;
- Винницкая область – 1505;
- Волынская область – 682;
- Днепропетровская область – 1523;
- Донецкая область – 1383;
- Житомирская область – 1988;
- Закарпатская область – 889;
- Запорожская область – 644;
- Ивано-Франковская область – 2807;
- Киевская область – 1188;
- Кировоградская область – 181;
- Луганская область – 557;
- Львовская область – 2793;
- Николаевская область – 598;
- Одесская область – 2406;
- Полтавская область – 1044;
- Ровенская область – 1732;
- Сумская область – 1689;
- Тернопольская область – 1622;
- Харьковская область – 1317;
- Херсонская область – 784;
- Хмельницкая область – 1865;
- Черкасская область – 841;
- Черновицкая область – 1088;
- Черниговская область – 898.
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