Сумские легкоатлеты собираются в Сербию

27 января на заседании Исполкома ФЛАУ был утвержден состав команды для участия в юниорском чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по легкой атлетике в помещении (12 февраля, Белград, Сербия).
В состав команды вошли 16 атлетов и четыре официальных лица. Среди них наши Никита Маслюк, который будет соревноваться в прыжках в длину, и Диана Гончаренко, которая будет бежать 60 м.
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