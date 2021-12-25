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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:16165

Сумские легкоатлеты собираются в Сербию

Утвержден состав команды Украины на юниорский чемпионат ABAF в помещении/

27 января на заседании Исполкома ФЛАУ был утвержден состав команды для участия в юниорском чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по легкой атлетике в помещении (12 февраля, Белград, Сербия).

В состав команды вошли 16 атлетов и четыре официальных лица. Среди них наши Никита Маслюк, который будет соревноваться в прыжках в длину, и Диана Гончаренко, которая будет бежать 60 м.

Спорт Легкая атлетика
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