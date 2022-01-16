Из-за коронавируса перенесли тур Открытого чемпионата Сум по футзалу

Из-за резкого повышения заболеваемости коронавирусом в городе Сумы 9 тур Открытого Чемпионата ФФС решено перенести.
О дате проведения матчей и изменениях в календаре будет сообщено позже.
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