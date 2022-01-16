В Сумах пройдет второй в сезоне чемпионат Украины по легкой атлетике

После Чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении среди юниоров 29-30 января манеж СумГУ примет командный чемпионат Украины. Расписание тут.
Также в Сумах намечены:
4-6 февраля - Чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.
25-27 февраля - Чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи в помещении.
Кроме того, 13-13 февраля пройдут Всеукраинские соревнования на призы ЗМСУ Ю.Билонога в помещении среди юношей 2005 г.р. и младше.
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