В Сумах пройдет второй в сезоне чемпионат Украины по легкой атлетике В течение месяца в Сумах пройдут сразу 4 чемпионата Украины по легкой атлетике.

После Чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении среди юниоров 29-30 января манеж СумГУ примет командный чемпионат Украины. Расписание тут.

Также в Сумах намечены:

4-6 февраля - Чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.

25-27 февраля - Чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи в помещении.

Кроме того, 13-13 февраля пройдут Всеукраинские соревнования на призы ЗМСУ Ю.Билонога в помещении среди юношей 2005 г.р. и младше.