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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:187

За дискриминацію в оголошеннях про вакансію тепер штраф

В оголошенні про вакансію вказуєш стать, расу чи вік – отримай штраф.

З 8 січня цього року, як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, підвищені вимоги до опису вакансії, які дають роботодавці, щодо бажаної статі, віку, релігії, раси, кольору шкіри тощо. Ці зміни внесені до Закону «Про рекламу», аби протидіяти дискримінації.

За ігнорування норми Закону роботодавцям загрожує штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати - 65 000 грн.

Причому сплатити штраф слід упродовж 15 днів від отримання розпорядчого документа до держбюджету за місцем державної реєстрації.

Якщо ж суб’єкт господарської діяльності не оскаржить розпорядчий документ або не сплатить штраф, його стягуватимуть через суд.

Зауважимо, що подібна заборона у тексті про вакансію була з часу оприлюднення Закону «Про зайнятість населення». Але цей пункт ніким не перевірявся з однієї причини - не існувало порядку сплати штрафу. Тепер же Мінекономіки розробило  такий порядок. Він діє із 08.01.2022 року.

 
Право
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