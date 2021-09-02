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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:37267

Мэра Конотопа подозревают в хулиганстве (видео)

Городскому голове в Сумской области вручили подозрение за хулиганство.

Одному из городских голов в Сумской области вручили подозрение. Об этом 27 января Суспільному рассказала спикер прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

По ее словам, действия подозреваемого квалифицировали как хулиганство по ч. 1 статьи 296 Уголовного кодекса. По версии следствия, он облил водой народного депутата. Уведомление о подозрении ему вручили 26 января.

Напомним: 5 августа 2021 года городской голова Конотопа Артем Семенихин во время сессии городского совета облил водой народного депутата Украины Александра Качуру. Политики начали толкаться, между ними возникла ссора, их развели охранники.

Право Александр Качура Артем Семенихин Качура против Семенихина Хулиганство
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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