Мэра Конотопа подозревают в хулиганстве (видео)

Одному из городских голов в Сумской области вручили подозрение. Об этом 27 января Суспільному рассказала спикер прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
По ее словам, действия подозреваемого квалифицировали как хулиганство по ч. 1 статьи 296 Уголовного кодекса. По версии следствия, он облил водой народного депутата. Уведомление о подозрении ему вручили 26 января.
Напомним: 5 августа 2021 года городской голова Конотопа Артем Семенихин во время сессии городского совета облил водой народного депутата Украины Александра Качуру. Политики начали толкаться, между ними возникла ссора, их развели охранники.
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