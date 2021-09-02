Мэра Конотопа подозревают в хулиганстве (видео) Городскому голове в Сумской области вручили подозрение за хулиганство.

Одному из городских голов в Сумской области вручили подозрение. Об этом 27 января Суспільному рассказала спикер прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

По ее словам, действия подозреваемого квалифицировали как хулиганство по ч. 1 статьи 296 Уголовного кодекса. По версии следствия, он облил водой народного депутата. Уведомление о подозрении ему вручили 26 января.

Напомним: 5 августа 2021 года городской голова Конотопа Артем Семенихин во время сессии городского совета облил водой народного депутата Украины Александра Качуру. Политики начали толкаться, между ними возникла ссора, их развели охранники.