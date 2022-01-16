В Шостке поймали банду, которая воровала, грабила и угоняла авто (видео)

По данным следствия, четверо жителей Шостки и района в возрасте от 16 до 30 лет совершили ряд тяжких преступлений: кражи из жилых помещений, гаражей и автомобилей, грабежи, незаконные завладения транспортными средствами, разбой. Злоумышленники действовали дерзко, обирая обычных обитателей Шосткинщины.
Украденные вещи оставляли себе или продавали, а заработанные от реализации средства тратили на развлечения.
«По собранным оперативным материалам, наши сотрудники провели ряд санкционированных обысков в помещениях фигурантов. В ходе которых были найдены и изъяты вещественные доказательства их причастности к совершенным уголовным правонарушениям», – рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.
Следственные действия продолжаются. Указанным лицам инкриминируют совершение преступлений по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 185, ст. 186, ст. 289, ст. 187.
Кроме того, полицейские проверяют этих граждан на причастность к совершению других подобных уголовных преступлений на территории Сумщины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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