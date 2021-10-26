Жительницу Сумщины оштрафовали за нецензурную брань На Глуховщине в пгт Шалыгино местная жительница с признаками алкогольного опьянения нецензурно выражалась на другую односельчанку за что и получила штраф в размере 85 грн.

Потерпевшая обратилась в полицию, заявив о неуместном поведении опьяневшей женщины, которая не подбирая слов, использовала в речи нецензурную лексику, чем очень ее обидела. Причины скандала и другие подробности не приводятся.

Судья привлек сельчанку к административной ответственности и обязал выплатить штраф: 85 грн. и 496,20 грн. судебного сбора в пользу государства, пишет Глухов.инфо.