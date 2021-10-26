Жительницу Сумщины оштрафовали за нецензурную брань

Потерпевшая обратилась в полицию, заявив о неуместном поведении опьяневшей женщины, которая не подбирая слов, использовала в речи нецензурную лексику, чем очень ее обидела. Причины скандала и другие подробности не приводятся.
Судья привлек сельчанку к административной ответственности и обязал выплатить штраф: 85 грн. и 496,20 грн. судебного сбора в пользу государства, пишет Глухов.инфо.
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На основании письма Управления стратегических расследований в Сумской области ДСР Национальной полиции Украины, в период с 8 по 13 декабря...
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Верховная Рада приняла закон, предусматривающий установление административной ответственности за продажу лекарственных средств малолетним....
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