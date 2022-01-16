В Ахтырском горсовете выбрали секретаря от «ОПЗЖ» Сегодня, 27 января, во время 23-й сессии Ахтырского городского совета, в ходе голосования избрана секретарем горсовета член фракции «ОПЗЖ» Виктория Булах.

Ее кандидатуру, которую предложил мэр Павел Кузьменко, поддержали 20 депутатов.

– Я благодарна за доверие, будем работать на общину города», – сказала Виктория Булах, занимая место секретаря в президиуме по правую руку от Павла Кузьменко, пишет Роксолана Макси.

Напомним: в 2012-2014 года виктория Булах была нардепом от КПУ. На местных выборах в 2015 году баллотировалась от партии «Нова держава» в Ахтырский городской совет, в 2020 году стала депутатом от «ОПЗЖ».