«Сумыоблэнерго» отсудило у сумского ОСМД 17 тыс. грн за самовольное подключение к электросети В Хозяйственный суд Сумской области с иском обратилось АО «Сумыоблэнерго» к объединению совладельцев многоквартирного дома «И. Сирко 18», об удержании 17 тыс. грн стоимости неучтенной электрической энергии.

Факт самовольных подключений был обнаружен во время проверки. После чего составлен акт о нарушении и подписан представителями истца и ответчика, который участвовал во время проведения проверки. Ответчик долг не уплатил, а потому истец обратился в суд.

Согласно ст. 526 и ч. 1 ст. 193 ХК Украины обязательство должно выполняться должным образом в соответствии с условиями договора. Частью 1 ст. 530 ХК Украины предусмотрено, если в обязательстве установлен срок его исполнения, то оно подлежит исполнению в этот срок.

Все вышеуказанные факты истец подтвердил надлежащими и допустимыми доказательствами, ответчиком не предоставлено в суд аргументированных возражений относительно доводов истца, поэтому суд пришел к выводу, что исковые требования истца являются доказанными, обоснованными и подлежат удовлетворению.