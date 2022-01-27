На Сумщине спасатели четыре раза за сутки ликвидировали пожары в жилом секторе (видео) 26 января в 18:49 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре по ул. Почтовая в г. Кролевец.

О возгорании сообщила хозяйка, которая почувствовала запах дыма внутри дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 17-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит перекрытие жилого дома на площади до 12 кв. м и вещи домашнего обихода. Возникла угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 18:59 пожар был локализован, а в 19:10 – потратив на тушение почти тонну воды – полностью ликвидирован.

Другой пожар произошел 27 января в г. Глухов. В 5:59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Покровская. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию, проведенной разведкой было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 2 кв. м, стены на площади до 4,5 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 6:26 возгорание было локализовано, а в 06:37 полностью ликвидировано.

Подобные случаи также имели место в Сумском и Ахтырском районах.

Всего на тушение пожаров было привлечено 6 единиц специальной техники и 22 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.