В Ахтырском горсовете в присутствии полиции выбирают секретаря (трансляция) Сегодня, 27 января, мэр Ахтырки на заседание очередной сессии городского совета пригласил полицию. Павел Кузьменко объяснил, что опасается провокаций на сегодняшнем заседании.

Первым в повестке дня вопрос об избрании секретаря. Городской голова объявил свою кандидатуру. Это Булах Виктория Владимировна (ранее Самонова), член фракции ОПЗЖ. Но большинство ахтырчан Виктория Владимировна известна как глава Ахтырского городского комитета Компартии Украины. Была народным депутатом от КПУ в 7 созыве Верховной Рады (2012 –2014), пишет Ахтырский горсовет.

В своей биографии сама Виктория Владимировна отметила, что была с 2007 года по 15.07.2020 членом ЦК Компартии Украины, членом бюро областного комитета Коммунистической партии Украины, первым секретарем Ахтырского городского комитета Коммунистической партии Украины.