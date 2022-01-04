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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:15357

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в связи с ремонтом водопровода на ул. Давида Бурлюка, 25/1.

Для проведения аварийно-ремонтных работ с 10.00 временно прекращено водоснабжение ул. С. Лазо, ул. Давида Бурлюка, пер. Гражданский, ул. Петропавловская, ул. Роменская и прилегающих к ним улиц.

Общество Отключение воды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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