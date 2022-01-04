Сумской водоканал сообщает об отключении воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в связи с ремонтом водопровода на ул. Давида Бурлюка, 25/1.

Для проведения аварийно-ремонтных работ с 10.00 временно прекращено водоснабжение ул. С. Лазо, ул. Давида Бурлюка, пер. Гражданский, ул. Петропавловская, ул. Роменская и прилегающих к ним улиц.