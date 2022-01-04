Для проведения аварийно-ремонтных работ с 10.00 временно прекращено водоснабжение ул. С. Лазо, ул. Давида Бурлюка, пер. Гражданский, ул. Петропавловская, ул. Роменская и прилегающих к ним улиц.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды по проспекту Шевченко....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....
Сумской водоканал на своем сайте сообщает о вынужденном отключении воды 6 января по нескольким адресам Сум....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды по улице Тополянская и близлежащим улицам....