На Сумщине легковушка перевернулась в кювет: помогали спасатели (видео) 26 января в 5:57 отделение 10-й государственной пожарно-спасательной части из г. Глухов Шосткинского района привлекалось для оказания помощи.

По предварительным данным, на автотрассе Сумы-Шостка, вблизи с. Банычи, попал в кювет и перевернулся на бок OPEL Combo, в котором находились три человека. Людям удалось самостоятельно выбраться из авто – в медицинской помощи они не нуждались.

Преодолев расстояние около 27 км, на место вызова прибыли спасатели. Чтобы организовать буксировку пришлось бензопилами срезать кустарники, в которых находился OPEL. После этого с помощью лебедки пожарного автомобиля легковушку перевернули и подняли с кювета на трассу.

Пока проводились аварийные работы, пассажирка легковушки отогревалась в кабине автомобиля спасателей. Водителю OPEL удалось завести свое транспортное средство. Больше в помощи люди не нуждались.

Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.