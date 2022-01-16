На Сумщине легковушка перевернулась в кювет: помогали спасатели (видео)

По предварительным данным, на автотрассе Сумы-Шостка, вблизи с. Банычи, попал в кювет и перевернулся на бок OPEL Combo, в котором находились три человека. Людям удалось самостоятельно выбраться из авто – в медицинской помощи они не нуждались.
Преодолев расстояние около 27 км, на место вызова прибыли спасатели. Чтобы организовать буксировку пришлось бензопилами срезать кустарники, в которых находился OPEL. После этого с помощью лебедки пожарного автомобиля легковушку перевернули и подняли с кювета на трассу.
Пока проводились аварийные работы, пассажирка легковушки отогревалась в кабине автомобиля спасателей. Водителю OPEL удалось завести свое транспортное средство. Больше в помощи люди не нуждались.
Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вчера, около 13 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Лысенко....
Три протокола составили патрульные на водителя, совершившего и оставившего место ДТП....
Утром, около 10 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Парковой и Басовской....
Около 7 часов утра патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Горького....
На улице Герасима Кондратьева произошло приключение с участием автомобилей BMW и Skoda Fabia....