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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:411166

В развлекательном центре в Сумах обнаружили 39 неоформленных работников

В Сумской области постоянно ведется работа в направлении минимизации незадекларированного труда. В прошлом году инспекторы труда посетили с превентивной работой один из детских развлекательных центров Сумы.

Напомнили руководству заведения требования законодательства в части надлежащего оформления работников и предупредили об ответственности за нарушение КЗоТ.

После информационного мероприятия прошла проверка. В ходе инспекционного посещения выявлено 57 фактов допуска к работе лиц без надлежащего оформления трудовых отношений. Все работники на момент проведения проверки были одеты в майки и защитные маски с эмблемой развлекательного центра. Инспекторы труда пообщались с каждым работником и все как один сообщили, что никаких трудовых договоров с ними не заключали. Информационная кампания не заставила предпринимателей задуматься о своей обязанности перед трудовым коллективом.

По результатам проверки инспекторами труда составлен акт и выписано предписание по устранению выявленных нарушений, применено предупреждение о нарушении трудового законодательства.

В январе 2022 года специалисты Гоструда посетили развлекательный центр на внеплановую проверку по выполнению требований распорядительного документа. Установлено, что работодатель допустил на работу 39 работников без заключения трудовых договоров. Согласно законодательству Украины, за повторное допущение работника без надлежащего оформления трудовых отношений работодателю грозит финансовая санкция в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, по состоянию на начало 2022 года эта сумма составляет 195 тыс. грн.

Допуская к работе лицо без трудового договора, работодатель не может быть уверен в таком работнике: у последнего отсутствуют какие-либо справки о состоянии здоровья, возможно, даже не предоставлены копии документов, удостоверяющих личность, ведь довольно часто неоформленные работники выполняют трудовые функции на устной договоренности.

Посетители заведения уверены в надежности персонала: на первый взгляд все работники в униформе развлекательного центра, лица приветливые к гостям – общая картина вызывает доверие. Так что родители спокойно оставляют своих детей без присмотра. Но если что-нибудь случится с ребенком, кто будет за это отвечать? Те обстоятельства, что работодатель принимает на работу людей без всяких документов, вызывает беспокойство.

Необходимо помнить каждому, что вопросы похищения детей и насилия над детьми остаются актуальными. Чтобы минимизировать такие случаи, задача взрослых убедиться в безопасной среде своего ребенка. Поэтому необходимо с большой ответственностью подходить к организации работы персонала, который будет контактировать с детьми.

Право Гоструда
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