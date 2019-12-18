Бюджет Сумской громады: на что и сколько денег планируется выделить Сумские депутаты большинством голосов 26 января приняли бюджет общества на 2022 год. Из 34 присутствующих «за» отдали голоса 32, 1 была «против», еще один не голосовал.

Бюджет 2022 года – 3 млрд 563 млн грн. Планируется, что он будет на 283 млн больше, чем в прошлом. При этом на основные расходы не хватает 177 млн. грн, пишет Суспільне.

Образование

На образование планируют потратить 1 млрд 625 млн грн, это на 22% больше, чем в 2021 году. Почти половина этой дополнительной суммы уйдет на содержание профессионально-технических училищ, перешедших с этого года на финансирование из местных бюджетов.

ЖКХ

На жилищно-коммунальное хозяйство выделили 610 млн. грн., что на 39% больше, чем в 2021 году. Большую часть – 379 млн грн. потратят на благоустройство. 180 млн. грн. – на возмещение разницы в тарифах на услуги теплоснабжения населению. Почти ничего не запланировали на ремонт водопровода и канализации и фактически в два раза сократили расходы на ремонт лифтов и капремонт жилого фонда.

Медицина

На здравоохранение заложили 186 млн грн, что на 13% меньше прошлогодней суммы. Из них 22 млн направят на «первичку», а 160 млн – на вторичную медпомощь. При этом средств на дополнительные медицинские программы в стационарах заложили менее 88%.

Соцзащита

На социальную защиту планируют потратить 198 млн. грн., что на 29% больше, чем в прошлом. Больше всего из этой суммы уйдет на компенсацию за проезд льготников в общественном транспорте – 91 млн. грн. На пособие по приобретению жилья АТОвцам выделят 21 млн грн.

Спорт

На физкультуру и спорт запланировано 82 млн грн. Более половины этой суммы – 48 млн грн. - содержание детско-юношеских спортивных школ.

Кого «обделили»?

В итоге документ поддержали 32 из 34 присутствующих депутатов. Против этого проекта бюджета была депутат от партии «Сила и Честь» Ирина Дяденко.

«Мы подали дважды свои предложения. Первый раз – городскому голове, второй раз депутатскому корпусу. Оба раза наши предложения не были учтены. Зато в проекте бюджета учтены предложения всех остальных депутатских фракций,» – сказала она.

Предложение депутатов от «Сила и Честь» – запланировать около 8 млн на ремонт Стецьковской школы. Мэр Александр Лысенко сказал, что в марте, при внесении изменений в бюджет, должны выделить деньги на ремонт этой школы.