Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:44320

Бюджет Сумской громады: на что и сколько денег планируется выделить

Сумские депутаты большинством голосов 26 января приняли бюджет общества на 2022 год. Из 34 присутствующих «за» отдали голоса 32, 1 была «против», еще один не голосовал.

Бюджет 2022 года – 3 млрд 563 млн грн. Планируется, что он будет на 283 млн больше, чем в прошлом. При этом на основные расходы не хватает 177 млн. грн, пишет Суспільне.

Образование

На образование планируют потратить 1 млрд 625 млн грн, это на 22% больше, чем в 2021 году. Почти половина этой дополнительной суммы уйдет на содержание профессионально-технических училищ, перешедших с этого года на финансирование из местных бюджетов.

ЖКХ

На жилищно-коммунальное хозяйство выделили 610 млн. грн., что на 39% больше, чем в 2021 году. Большую часть – 379 млн грн. потратят на благоустройство. 180 млн. грн. – на возмещение разницы в тарифах на услуги теплоснабжения населению. Почти ничего не запланировали на ремонт водопровода и канализации и фактически в два раза сократили расходы на ремонт лифтов и капремонт жилого фонда.

Медицина

На здравоохранение заложили 186 млн грн, что на 13% меньше прошлогодней суммы. Из них 22 млн направят на «первичку», а 160 млн – на вторичную медпомощь. При этом средств на дополнительные медицинские программы в стационарах заложили менее 88%.

Соцзащита

На социальную защиту планируют потратить 198 млн. грн., что на 29% больше, чем в прошлом. Больше всего из этой суммы уйдет на компенсацию за проезд льготников в общественном транспорте – 91 млн. грн. На пособие по приобретению жилья АТОвцам выделят 21 млн грн.

Спорт

На физкультуру и спорт запланировано 82 млн грн. Более половины этой суммы – 48 млн грн. - содержание детско-юношеских спортивных школ.

Кого «обделили»?

В итоге документ поддержали 32 из 34 присутствующих депутатов. Против этого проекта бюджета была депутат от партии «Сила и Честь» Ирина Дяденко.

«Мы подали дважды свои предложения. Первый раз – городскому голове, второй раз депутатскому корпусу. Оба раза наши предложения не были учтены. Зато в проекте бюджета учтены предложения всех остальных депутатских фракций,» – сказала она.

Предложение депутатов от «Сила и Честь» – запланировать около 8 млн на ремонт Стецьковской школы. Мэр Александр Лысенко сказал, что в марте, при внесении изменений в бюджет, должны выделить деньги на ремонт этой школы.

Экономика Городской бюджет
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах собираются принять дефицитный бюджет
25.01.2022 13:46

В Сумах собираются принять дефицитный бюджет

Сегодня, 25 января, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривают проект бюджета Сумской ОТГ на 2022 года....

Мэр Сум назвал виновных в непринятии бюджета
21.01.2022 10:08

Мэр Сум назвал виновных в непринятии бюджета

После третьего переноса бюджетной сессии мэр Сум Александр Лысенко объяснил, почему город уже почти месяц живет без бюджета на 2022...

Сумы будут без бюджета в Новом году
29.12.2021 18:25

Сумы будут без бюджета в Новом году

Запланированная на завтра сессия горсовета перенесена на 17 января....

24.12.2019 17:14

Депутаты Сумского городского совета утвердили бюджет города на 2020 год

Депутаты Сумского совета 24 декабря проголосовали за проект бюджета Сумской городской ОТГ на 2020 год....

В Ромнах приняли бюджет на 2020 год
18.12.2019 10:08

В Ромнах приняли бюджет на 2020 год

Заседание 69-й сессии Роменского городского совета прошло 17 декабря....

Новости

На Сумщине новый коронавирусный рекорд: 1909 новых случаев за сутки
Сегодня 09:00
«Ми не допустили таємного підвищення тарифів», - нардеп Михайло Ананченко
Вчера 11:12
В Ахтырском горсовете в присутствии полиции выбирают секретаря (трансляция)
Сегодня 10:28
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 10:15
На Сумщине легковушка перевернулась в кювет: помогали спасатели (видео)
Сегодня 09:51
Бюджет Сумской громады: на что и сколько денег планируется выделить
Сегодня 09:44
В Украине новый рекорд по новым случаям заболевания COVID-19: Сумщина в ТОП-6
Сегодня 09:16
В Сумах стартовал транспортный конкурс
Сегодня 09:07
На Сумщине пиротехники обезвредили авиабомбу вблизи нефтяной скважины (видео)
Сегодня 09:04
В Шостке поймали магазинного вора (видео)
Сегодня 08:31
У Сумах збирають кошти на зарядний стовпчик у «Сквері Щастя»
Сегодня 08:03
В феврале объявят всеукраинский архитектурный конкурс по реконструкции площади Независимости в Сумах
Вчера 18:04
view counter
view counter

Статьи

Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
Вчера 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
Вчера 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Главный инфекционист Сумщины о крещенских купаниях
18.01.2022 18:11
Сумчанин вернул себе велосипед, украденный 7 лет назад
17.01.2022 10:01
Виставка «Нові-старі скіфи» відкрилася у Лебедині
16.01.2022 16:55
Главный инфекционист Сумщины рассказала, как возвращаться к физической активности и спорту после коронавируса
16.01.2022 15:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.